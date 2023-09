Rui Costa "orgulhoso" pelo título, mas rejeita "dormir à sombra da bananeira"

O presidente do Benfica, Rui Costa, mostrou-se esta quinta-feira orgulhoso pela conquista do 38.º título nacional de futebol, conquistado em 2022/23, mas garantiu que as 'águias' não vão cair em facilitismos, na gala Liga Portugal Awards.

Na primeira edição da gala Liga Portugal Awards, realizada esta quinta-feira na Alfândega do Porto, Rui Costa recebeu o Prémio Campeão, em representação do emblema 'encarnado', que conseguiu regressar ao topo do futebol português.

"Evidentemente, para mim e para todos os benfiquistas é motivo de grande orgulho a conquista deste 38.º campeonato nacional. Este clube não pode ficar a 'dormir à sombra da bananeira', uma das palavras de ordem na casa é que não temos créditos e, portanto, o facto de termos ganho no ano passado obriga-nos a querer ganhar outra vez. É esse caminho que queremos percorrer para, como o Roger [Schmidt] disse, podermos estar aqui para o ano outra vez", disse, em discurso de agradecimento ao galardão.

Rui Costa foi também convidado a comparar o orgulho da conquista enquanto presidente, com o sentimento de ganhar enquanto jogador.

"Se não disser que não tive o maior orgulho neste título estarei a mentir. Ganhar com o meu clube desde comum adepto, a jogador, a dirigente e agora como presidente... Não posso negar o orgulho que tenho de estar aqui como representante máximo do meu clube, era um sonho de criança. Mas, como sou um sonhador, há muitos mais sonhos para concretizar dentro desta casa", confessou.