O principal objetivo da época do Benfica é a conquista do título de campeão, mas Rui Costa fez um pedido especial a Roger Schmidt: juntar à conquista da Liga à da Taça de Portugal.



O presidente das águias ficou muito agradado pelo facto de o treinador ter utilizado grande parte dos titulares no último jogo com o Estoril (triunfo 1-0 na 4ª eliminatória) sem poupanças e sem pensar no duelo seguinte para o campeonato, com o Gil Vicente (vitória na Luz, 3-1).









