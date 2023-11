Rui Costa pede união no Benfica em nome da conquista do campeonato

O presidente do Benfica apelou este domingo à "união entre todos os benfiquistas" para que seja possível o clube conquistar o 39.º título de campeão nacional de futebol, durante a inaguração da Casa do Benfica de Santarém 2.0.

"É na adversidade que temos de ser mais Benfica, mais unidos, e nisso as casas do Benfica têm sido um exemplo de união. Estamos em primeiro no campeonato e é aqui que queremos e merecemos estar. Para manter isso, temos de contar com todos, juntos e unidos, em busca do 39.º", afirmou Rui Costa, referindo-se à campanha menos boa na Liga dos Campeões, mas também ao facto de o clube liderar a I Liga.

Rui Costa realçou na ocasião o facto de a equipa vir de um campeonato ganho, uma Supertaça conquistada e, alargando o panorama, inúmeros outros títulos, com destaque para as 10 supertaças conquistadas numa época, mas não se furtou a falar dos insucessos.



"Não me custa admitir que, depois de dois anos consecutivos nos quartos de final da Liga dos Campeões, ambicionávamos uma outra campanha europeia. Mas, no desporto, como na vida, nem sempre tudo é linear e perfeito em face daquilo que projetámos", adiantou.





Em relação à casa 'encarnada' este domingo inaugurada, destacou o facto de que esta não servirá apenas o universo benfiquista, mas estará aberta "a toda a gente e para todo o tipo de convívio"."É um dia histórico para o Benfica e para Santarém. Agradeço as palavras do presidente da Câmara de Santarém [Ricardo Gonçalves] por todo o apoio que deu a este projeto. Foi um projeto que nasceu com uma grande ambição, é um modificar de tudo o que era a panorâmica das casas do Benfica com esta inovação das casas 2.0", sublinhou.