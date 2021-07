Rui Costa pressionado para marcar eleições no Benfica

Rui Costa, novo presidente do Benfica, está a ser fortemente pressionado por diversos quadrantes do clube no sentido de criar condições tendentes à marcação de eleições antecipadas. O vaga em curso é transversal e tanto abrange alguns dirigentes de topo como associados de base. O CM sabe que dentro dos órgãos sociais há elementos que sentem enorme desconforto com a atual situação, que decorre do pedido de suspensão de funções de Luís Filipe Vieira, principal implicado no processo Cartão Vermelho. Isto porque entendem que Rui Costa não tem a legitimidade de um presidente efetivo, o que enfraquece a sua posição, com prejuízos para o clube e para a SAD. Tal cenário, segundo revelou ao CM um dirigente que pediu reserva de identidade, vai criar um ambiente insustentável a curto prazo. Além disso, segundo refere a mesma fonte, dificilmente Rui Costa terá paz para reinar, devido às divisões existentes entre os que continuam a ser fiéis a Vieira e os que deixaram de confiar nele. "Será Rui Costa a absorver este impacto", garante.A curta cerimónia de apresentação de Rui Costa como presidente, no relvado do Estádio da Luz, também já foi alvo de várias leituras. Dois aspetos estão a ser realçados: a omissão do novo líder à possibilidade de ser dada aos sócios a oportunidade de escolher o futuro do clube através das urnas e a ausência de boa parte dos elementos da direção e ainda dos presidentes da mesa da Assembleia-Geral e do Conselho Fiscal, no que foi entendido como uma imagem pública de falta de união interna.