Rui Costa prometeu a Roger Schmidt um Benfica ainda mais forte para atacar e conquistar todas as competições na próxima temporada, apurou o Correio da Manhã.



O presidente das águias quer dar ao treinador todas as armas para que a equipa conquiste todas as provas internas e faça ainda melhor na Liga dos Campeões (ficou-se pelos quartos de final em 2022/2023).









Ver comentários