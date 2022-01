Rui Costa estava indignado com Paulo Gonçalves. O ex-homem-forte do Departamento Jurídico do Benfica - afastado após o processo E-Toupeira - surgia como intermediário no negócio de Darwin Núñez, que era também representado por Bruno Macedo.Rui Costa ligou a Vieira a dar conta das pretensões de Gonçalves, que exigia mais de 400 mil euros, antes mesmo do atleta fazer os testes médicos.