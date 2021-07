Rui Costa quer mais reforços e será candidato a presidente nas eleições do Benfica

O presidente do Benfica, Rui Costa, já fez saber à estrutura que o atual plantel terá no máximo mais dois ou três reforços.Rui Costa fez ainda saber que deverá ser candidato nas próximas eleições, que ainda carecem de data. O antigo vice avançará para a corrida à presidência visto que recolheu unanimidade perante os restantes elementos que reuniram esta terça-feira na Luz.Relativamente ao reforço do plantel das águias, Rui Costa só tem em mente a contratação de, no máximo, mais três atletas.As negociações por Al Musrati complicaram-se e Nzonzi também é um cenário cada vez mais afastado pela atual gestão benfiquista. O investimento no internacional francês implicaria afastar Weigl do onze, desvalorizando um ativo que custou caro aos cofres da Luz. Nzonzi só é hipótese caso Weigl seja vendido.