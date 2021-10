Rui Costa quer renovar com Jorge Jesus ainda este ano caso seja eleito presidente do Benfica, no próximo dia 9, apurou o Mais Sport junto de fonte próxima do processo. Na lista liderada pelo presidente em exercício, há quem defenda que a continuidade do treinador, de 67 anos, terá de ser um dos dossiês prioritários da futura direção e que as conversas não podem ser adiadas, uma vez que o técnico termina contrato no final de junho do próximo ano.