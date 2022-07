Pelo que tem visto de Roger Schmidt, Rui Costa reforçou a crença de que escolheu o homem certo para treinar o Benfica. Para isso, apurou o CM, contribuem os métodos de trabalho e a personalidade do alemão.



O presidente do Benfica está bastante agradado com a prestação do técnico neste início de pré-época e cativado com a forma de comunicar com os jogadores.









