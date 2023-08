Rui Costa está a tentar contratar um lateral-direito que possa fazer concorrência a Alexander Bah, apurou o Correio da Manhã.



Apesar de motivado com a conquista do primeiro troféu da temporada, o presidente do Benfica sentiu a necessidade de ir ao mercado buscar um concorrente para Bah. Roger Schmidt está satisfeito com o empenho demonstrado pelo dinamarquês, mas Rui Costa pretende aumentar as opções para esta posição.









