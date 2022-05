Rui Costa, presidente do Benfica, deu uma ordem interna expressa no sentido de, em caso de festejos do FC Porto pela conquista do título de campeão no próximo sábado, não ser acionado o sistema de rega automática do relvado do Estádio da Luz. Proibiu também que as luzes de iluminação do recinto sejam apagadas, tal como aconteceu em abril de 2011, quando o rival ganhou por 2-1 e se sagrou campeão nacional a cinco jornadas do fim do campeonato.









