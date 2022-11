Rui Costa demoveu Domingos Soares de Oliveira de colocar o cargo de co-CEO da SAD à disposição, na sequência do incidente de Paris, onde ficou indignado por ter sido colocado numa das filas de trás da tribuna do Parque dos Príncipes.



Soares de Oliveira sentiu que as hierarquias não foram respeitadas e manifestou o desagrado logo no intervalo do PSG-Benfica (1-1).









