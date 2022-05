Rui Costa vai colocar um travão nas exigências de Roger Schmidt. O CM sabe que o presidente do Benfica recusa contratar uma mão-cheia de jogadores oriundos do PSV Eindhoven, antigo clube do treinador.



Schmidt apontou vários futebolistas com quem trabalhou ao longo das duas últimas épocas que gostaria de continuar a ter ao seu lado como técnico das águias.









