Rui Costa vai marcar presença no dérbi entre Benfica e Sporting na Luz. A providência cautelar dos encarnados foi aceite.O Benfica tinha recorrido para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) para travar a suspensão de Rui Costa na sequência da expulsão durante o clássico com o FC Porto.Rui Costa poderá assim sentar-se no banco dos encarnados no jogo deste sábado frente aos leões no Estádio da Luz.