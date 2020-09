Rui Gomes da Silva pede saída de Luís Filipe Vieira após eliminação na 'Champions'

Rui Gomes da Silva, anunciado candidato à presidência do Benfica, considerou esta terça-feira que o atual presidente, Luís Filipe Vieira, não tem condições para continuar, após a eliminação na pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol.

Menos de uma hora após a derrota do Benfica em casa do PAOK Salónica, na terceira pré-eliminatória da 'Champions', inviabilizando a continuidade na luta para estar na competição 'milionária', Rui Gomes da Silva "exigiu" responsabilidades.

"Luís Filipe Vieira não tem condições para ir a eleições no Benfica. Nem ele nem qualquer membro da cúpula da SAD têm condições para continuar", disse Rui Gomes da Silva, na página oficial da sua candidatura na rede Facebook.

O antigo vice-presidente do clube, que fez parte dos órgãos sociais liderados por Vieira num anterior mandato, lembrou o investimento feito para esta época, tornando numa "desilusão" a eliminação da 'Champions'.

"Mais de 80 milhões de euros gastos em jogadores, mais de 12 milhões na equipa técnica, além de uma estrutura da SAD pesada e cara. A desilusão não me impede de ter a presença de espírito para saber o que fazer", disse, pedindo a saída dos atuais dirigentes.

Também o anunciado candidato às eleições Bruno Costa Carvalho manifestou nas redes sociais o seu desapontamento e, também, com críticas à direção em funções: "Andamos a brincar ao quê? Aos clubes de futebol?"

O empresário lembrou o falhanço na contratação de Cavani, criticou outras contratações e disse que o Benfica foi enviado para a competição dos clubes da segunda Liga da Europa, sendo esse o destino do clube, se os sócios "não acordarem a tempo".

Hoje, no primeiro jogo oficial da época, o Benfica foi eliminado na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, diante do PAOK (2-1), orientado pelo português Abel Ferreira, a três dias de dar o 'pontapé de saída' na I Liga de futebol, com uma visita ao Famalicão.

Às eleições do Benfica, que deverão decorrer em outubro, já apresentaram intenções de candidatura Luís Filipe Vieira, os empresários Noronha Lopes, antigo 'vice' de Manuel Vilarinho, e Bruno Costa Carvalho e o advogado e político Rui Gomes da Silva.