Rui Pedro Braz e Bruno Macedo apanhados a conspirar contra Luís Filipe Vieira

Rui Pedro Braz e Bruno Macedo foram apanhados a conspirar contra Luís Filipe Vieira nas escutas do processo ‘Cartão Vermelho’. A conversa aconteceu no início de junho, numa altura em que Braz ainda não era funcionário do Benfica.



Nesta conversa, que está a ser investigada, o empresário Bruno Macedo pede ao então comentador televisivo para esconder de Vieira a relação de proximidade que os une. Rui Pedro Braz diz que só confessou a Vieira ser amigo de Jorge Mendes e de mais nenhum empresário. Acrescenta que é melhor que o então presidente do Benfica não tenha conhecimento da relação que tem com Bruno Macedo. Diz mesmo "para nós podermos fazer coisas que nos interessam do ponto de vista estratégico, até convém que ele [Vieira] não saiba".