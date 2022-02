Rui Costa disparou contra tudo e contra todos, após a derrota (1-2) do Benfica, na Luz, com o Gil Vicente. Apesar de não ter citado nomes, um dos alvos, sabe o CM, foi Rui Pedro Braz, diretor-geral das águias. "Exijo que todos aqueles que trabalham no Benfica, dentro e fora de campo, não se escondam neste momento", frisou o líder das águias por duas vezes, numa declaração dura.