Rui Pinto pirateou mails de altos quadros da PSP e de responsáveis do Ministério da Administração Interna.



A informação consta de um despacho do Ministério Público – a que o 'Investigação CM' desta quinta-feira teve acesso – onde se pede a declaração de especial complexidade do caso. A procuradora quer que o processo fique em inquérito durante um ano, até janeiro de 2020, para que as milhares de informações confidenciais apreeendidas a Rui Pinto sejam descodificadas.

Foram juntas aos autos informações de que Rui Pinto teria na sua posse muitas outras caixas de correio eletrónica de terceiros, designadamente de magistrados do Ministério Público (entre eles o anterior diretor do DCIAP Amadeu Guerra e o do procurador Pedro Verdelho, de escritório de advogados (entre eles Vaz serra Associados e PLMJ), de membros do ministério da Administração Interna e da PSP. Rui Pinto pode ter acedido aos mais profundos segredos da justiça.



Pedro Verdelho é o respoonsável pelo cibercrime. Amadeiu Guerra, hoje pocurador-geral distrital de Lisboa – era o homem forte do DCIAP, onde decorreram e decorrem a maioria dos grandes processos de criminalidade económica ou de grande dimensão.