Rui Pinto revela alegado documento de constituição da Benfica Internacional

Rui Pinto revelou o alegado documento de criação da Benfica Internacional, a empresa que está na mira do Ministério Público, de acordo com a notícia do 'Novo Semanário' . Através do Twitter, o hacker reagiu à revelação deste jornal, acrescentando que a sociedade em causa "iria servir de veículo para negócios na China"."Tal como é referido na capa do 'Novo Semanário', o Benfica constituiu, em fevereiro deste ano, uma sociedade no Luxemburgo. Inicialmente o plano passava pelos Países Baixos, e uma sociedade com o nome Benfica International BV, que iria servir de veículo para negócios na China", garantiu o pirata informático.De acordo com o semanário, enquanto escutava Luís Filipe Vieira no âmbito da Operação Cartão Vermelho, o Ministério Público encontrou a Benfica International. A mesma fonte adianta que Domingos Soares de Oliveira é um dos administradores dessa empresa, juntamente com outro gestor de fundos de investimento sem ligação ao Benfica.