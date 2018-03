Rui Vitória diz que Guimarães é mais uma final mas "possível liderança é irrelevante"

Encarnados recebem minhotos na Luz e, em caso de triunfo, podem ser líderes à condição.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

Rui Vitória desvalorizou esta sexta-feira a possibilidade, em caso de triunfo este sábado sobre o Vitória de Guimarães, no Estádio da Luz, de ascender ao primeiro lugar – à condição – no campeonato nacional: "É irrelevante, porque nós jogamos muito para nós, olhamos muito para aquilo que é o nosso desempenho, não contamos com aquilo que é o trabalho dos outros, não podemos controlar nada dos outros jogos, desgastar energia no que se passa nos outros campos. Amanhã [sábado] há mais uma final."

O treinador do Benfica, que já passou pelo emblema minhoto, recordou que venceu todos os jogos contra o seu antigo clube, desde que chegou à Luz. Ainda assim, Vitória deixou muitos elogios para a formação de José Peseiro. "Sei o perfil dos jogadores do lado do Vitória. Conheço o trabalho de José Peseiro e tem uma enorme qualidade. Ele vai ter a coragem de atacar, porque tem jogadores na frente que podem causar perigo. A equipa está recheada de bons jogadores. Prevejo um jogo difícil frente a uma equipa que não estará totalmente remetida à defesa. Nós vamos ter de desmanchar o adversário, contornar os obstáculos e impor a nossa forma de jogar", salientou. O atual estado do futebol português, bem como a reunião entre os representantes dos jogadores e a Liga, mereceu reparos de Rui Vitória. "É fundamental deixar este alerta para reflexão: é importante que as pessoas tenham ponderação, que tudo seja esclarecido e que as pessoas com responsabilidade metam a mão na consciência. (...) A modalidade tem de ser defendida. Não só a questão dos jogadores, mas tudo o que envolve o futebol. As pessoas que se sentem à mesa e reflitam. Ninguém ganha nada com isto", destacou.

Rui Vitória reconheceu que as suas equipas terminam melhor as temporadas do que as iniciam. "Apesar de não ter muita preocupação, e eu trabalho muito por patamares de rendimento, não há nenhuma intenção de pico de rendimento, porque isso já deixou de existir há muito tempo", concluiu o técnico encarnado.

Rúben Dias e Salvio entre os eleitos

Rúben Dias e Salvio estão entre os convocados de Rui Vitória para o duelo de hoje. Quem o garantiu foi o próprio técnico ainda antes de ser conhecida a lista final. "Vão estar nos convocados. O Salvio é um regresso, o Rúben não saiu das convocatórias, por isso é a continuidade do que tinha vindo a acontecer."

Lotação esgotada

O Benfica anunciou ter vendido a totalidade dos bilhetes para o duelo de hoje com o V. Guimarães. O jogo da 28ª jornada vai contar com uma das maiores enchentes da temporada.

Peseiro chama Wakaso

José Peseiro vai apostar em Wakaso para substituir o castigado Hurtado na visita de hoje (18h15, BTV) ao Estádio da Luz, apurou o CM.

O treinador vimaranense vê--se obrigado a mexer no onze. Sem o peruano, a equipa perde criatividade e velocidade, mas a entrada de Wakaso traz mais solidez defensiva.

José Peseiro – que foi o último treinador a ganhar ao Benfica na Luz, quando estava ao serviço do FC Porto (12/02/2016) – não vai à Luz para defender e até pode apresentar um onze arrojado com o tridente ofensivo Héldon, Welthon e Raphinha.

Os vimaranenses têm feito um campeonato abaixo das expectativas (9º com 33 pontos), mas estão longe da zona de despromoção. Além disso, a reeleição de Júlio Mendes trouxe tranquilidade à equipa. Sem nada a perder, os vimaranenses podem ter uma palavra a dizer na luta pelo título, prometendo causar dificuldades ao Benfica.

Hurtado volta a falhar visita ao Benfica

Hurtado, peça fundamental no V. Guimarães, volta a falhar a deslocação à Luz, depois de ter visto um amarelo quando tirou a camisola para festejar um golo ao D. Aves (2-1). Na época passada falhou o jogo devido a uma cláusula que o obriga a dar prioridade à seleção peruana.