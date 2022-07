O treinador português Rui Vitória é o novo selecionador de futebol do Egito, com um contrato válido por quatro anos, informou esta terça-feira a Federação egípcia em comunicado publicado nas suas redes sociais.

No Twitter, Rui Vitória apresenta-se em vídeo como o novo treinador dos 'faraós', seleção de Mohamed Salah, para os "próximos quatro anos".

O treinador português, de 52 anos, chega à seleção do Egito para substituir Ehab Galal, técnico que em junho foi afastado apenas dois meses depois de ter sucedido ao também português Carlos Queiroz.



Já Queiroz, deixou a seleção depois de terminar contrato em março, num período que se seguiu à derrota na final da Taça das Nações Africanas e ao não apuramento para o Mundial2022, em ambos derrotado pelo Senegal.





Para Rui Vitória será a primeira experiência enquanto selecionador, depois de um percurso como treinador de clubes, cujo ponto mais alto foi a passagem pelo Benfica, com a conquista de três campeonatos, duas Supertaças, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.O treinador, natural do Ribatejo, tem uma outra Taça de Portugal, conquistada ao serviço do Vitória de Guimarães.Fora de Portugal, Rui Vitória conquistou um campeonato da Arábia Saudita e uma Taça, pelo Al Nassr, o seu último clube antes de assinar em maio de 2021 pelo Spartak de Moscovo, no qual se manteve até dezembro do mesmo ano, momento em que foi despedido.Na carreira, o técnico orientou também o Vilafranquense, os juniores do Benfica, o Fátima e o Paços de Ferreira.