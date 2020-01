Rui Vitória sofre acidente na Arábia Saudita e é assistido no hospital

Rui Vitória sofreu um acidente durante um passeio de todo o terreno na Arábia Saudita. No mesmo carro que o treinador português seguia o jogador Abdulaziz Al-Jebreen.



Rui Vitória ficou com ferimentos na cabeça (foi suturado) e no pescoço e teve de ir a hospital, embora os ferimentos não fossem graves. Por causa desta situação, o técnico falhou o treino de segunda-feira do Al Nassr.

