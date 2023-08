“Os meus jogadores estão completamente focados no treino, o ambiente é excelente. O treinador está feliz com a atitude dos jogadores e é normal haver sempre ruído à volta do clube. Isso não nos vai afetar”, disse esta sexta-feira Roger Schmidt na antevisão do jogo deste sábado com o Gil Vicente, desvalorizando os recentes casos no plantel, nomeadamente a discussão com Odysseas.









