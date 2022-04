Um golo de Abel Ruiz deu ‘power’ (força) ao Sp. Braga para ganhar ao Rangers, por 1-0, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.









Carlos Carvalhal mostrou cedo que pretendia vencer o jogo. O Rangers foi mais criterioso no ataque, mas os bracarenses foram mais perigosos.

Os escoceses ameaçaram a baliza de Matheus e Ricardo Horta respondeu com um remate ao poste. Mas a desilusão maior para os adeptos bracarenses, que quase encheram o estádio, foi o golo anulado a André Horta (a bola ainda bateu em Tavernier), depois de o juiz italiano ter consultado o VAR e punido uma falta de Fabiano sobre Ryan Jack segundos antes.









Leia também Águias acordaram tarde para o jogo em Braga e acabam derrotadas Mas a insistência e o trabalho dos bracarenses acabaram por dar frutos e... golo. Abel Ruiz recebeu a bola à entrada da área e rematou colocado para o 1-0.

Na etapa complementar, manteve-se a emoção no jogo, com os bracarenses a criarem perigo. O Rangers arriscou um pouco mais, mas o acerto defensivo bracarense revelou-se decisivo. O Sp. Braga está mais perto das meias-finais.



ROMA DERROTADA

NA LIGA CONFERÊNCIA

A Roma, de José Mourinho, perdeu (2-1) no terreno do Bodo/Glimt, em jogo da 1.ª mão dos quartos de final da Liga Conferência. Rui Patrício e Sérgio Oliveira foram titulares. Outros resultados: Feyenoord-Slavia, 3-3; Leicester-PSV, 0-0; Marselha-PAOK, 2-1.





vitória “vale uma pequena vantagem”



Para Carlos Carvalhal, a vitória desta quinta-feira “vale uma pequena vantagem”. “Vamos para Glasgow tentar vencer o jogo, só estamos no intervalo de uma eliminatória”, alertou o treinador do Sp. Braga, que mantém a divisão de favoritismo “nos 50% de hipóteses para cada equipa”. “Na 1ª parte estivemos por cima, com sinal mais. Poderíamos ter conseguido um segundo golo”, finalizou o técnico. Já Rodrigo Gomes destacou o “grande apoio dos adeptos”.