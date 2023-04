O Sp. Braga venceu este domingo o Desportivo de Chaves por 2-1, numa partida em que contou com o apoio de mais de dois mil adeptos. Num bom jogo de futebol, a vitória acabou por sorrir aos minhotos, que assim mantêm a vantagem sobre o Sporting na luta pelos primeiros lugares.





As duas equipas começaram o jogo com jogadas de perigo em ambas as balizas, mas foi o Sp. Braga a criar duas oportunidades com remates de Ricardo Horta e Iuri Medeiros, que Paulo Vítor defendeu, aos 13’. Três minutos depois, Medeiros inaugurou o marcador com um remate rasteiro fora da área. Os bracarenses empolgaram-se e ficaram por cima na partida, mas a defesa do Chaves resolveu males maiores. Aos 37’, Ruiz rematou na área mas o canadiano Vitória cortou. Os transmontanos apertaram a pressão aos minhotos e, no final do primeiro tempo, chegaram ao empate na conclusão de uma boa jogada de transição rápida, através de Juninho.