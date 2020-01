"Rumo ao Jamor": Académico de Viseu defronta FC Porto a 4 de fevereiro no Fontelo

O desafio é enorme e está sintetizado em três palavras: "Rumo ao Jamor". O slogan foi pendurado pela claque do Académico de Viseu, Exército 1914, na bancada do Estádio do Fontelo, e serve de complemento motivacional para os jogos das meias-finais da Taça de Portugal com o FC Porto. A primeira mão está marcada para o dia 4 de fevereiro, às 20h45, no terreno dos beirões.Há muitos anos que o Ac. Viseu não conseguia estar em evidência como agora, que luta por um troféu numa fase adiantada da Taça. Aliás, a história recente do clube beirão é de grande instabilidade: entrou em insolvência em 2006, no ano seguinte foi resgatado por António Albino, atual presidente, e desde aí foi mais vezes notícia pelas dificuldades que sentia em manter-se como equipa profissional do que pelos feitos dentro de campo."Agora é diferente. O clube estabilizou e, por exemplo, tem os ordenados em dia. Coisa que quase nunca acontecia", adianta ao Correio da Manhã fonte ligada ao clube. Depois de derrotar o Canelas por 1-0, golo de Carter, já no tempo de compensação da segunda parte, segue-se o FC Porto. "Vamos desfrutar e acreditar que é possível fazer uma surpresa", refere Rui Borges, técnico dos viseenses.O último confronto entre Ac. Viseu e FC Porto remonta a 29 de dezembro de 2001, nos oitavos de final da Taça de Portugal. Os dragões, liderados por Octávio Machado, golearam por 4-0 (marcaram Benni McCarthy, Clayton e Postiga, que bisou).