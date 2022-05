Rússia sem representantes nas competições europeias de futebol em 2022/23

Os clubes russos vão ficar de fora das competições europeias de futebol na próxima temporada, nomeadamente da Liga dos Campeões, devido à invasão militar russa da Ucrânia, anunciou esta segunda-feira o Comité Executivo da UEFA.

Assim, os clubes russos vão ficar impedidos de participar na Liga dos Campeões masculina e feminina, na Liga Europa, na Liga Conferência Europa e na UEFA Youth League.

Com esta decisão, a UEFA alterou as listas de acesso às competições da próxima temporada, numa decisão que não vai afetar as equipas portuguesas.