Sá Pinto fala em despedimento "inesperado" do Sp. Braga

Ricardo Sá Pinto falou pela primeira vez sobre o despedimento do Sp. Braga. O técnico português referiu que ficou surpreendido com a decisão do clube arsenalista."À nossa equipa e a todos aqueles que trabalharam comigo diariamente no Sp. Braga, não tendo a possibilidade de me despedir de vocês pessoalmente dado o inesperado da situação, venho desta forma agradecer todo o empenho e dedicação que sempre colocaram nos nossos desafios", escreveu Sá Pinto nas redes sociais.O treinador salientou o trabalho desenvolvido pelo "grupo" bracarense. "Souberam superar os desafios de forma exemplar, elevando o nível de exigência a patamares de excelência. Muito me orgulho de ter liderado este grupo de trabalho e por termos partilhado tantas alegrias e vitórias", enalteceu.O técnico de 47 anos agradeceu ainda a todos "os adeptos e simpatizantes" pelo apoio dado à equipa.O clube minhoto anunciou na segunda-feira a rescisão do contrato com Sá Pinto devido aos resultados negativos na Liga e na eliminação da Taça de Portugal. O treinador receberá 100 mil euros de indemnização.Rúben Amorim foi o escolhido para substituir Sá Pinto no comando técnico do Sp. Braga. O técnico de 34 anos começa a orientar a equipa amanhã. Amorim tem apenas o curso de 3º nível de treinador, tal como o leão Silas.Sá Pinto apurou o Sp. Braga para os 16 avos de final da Liga Europa sem sofrer qualquer derrota, tendo batido o recorde das equipas portuguesas sem perder há 13 jogos.A saída de Sá Pinto do Sp. Braga assinala a 9º chicotada psicológica da época. O técnico deixou a equipa minhota no oitavo lugar da Liga, com 18 pontos.