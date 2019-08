Sá Pinto: “Na nossa cabeça o resultado é 0-0”

A vantagem de 1-0 que o Sp. Braga leva na bagagem até Moscovo não vai alterar o modo de jogar dos arsenalistas. O treinador Sá Pinto diz mesmo que a sua equipa quer marcar na visita ao Spartak e que não adianta estar a agarrar-se ao golo da 1ª mão do play-off, que decide o acesso à fase de grupos da Liga Europa.

"Na nossa cabeça, o resultado está em 0-0. Este é um outro jogo, completamente diferente. Claro que estamos cientes da vantagem, mas sabemos que vai ser muito difícil atuar neste estádio, perante estes adeptos", referiu Ricardo Sá Pinto, lembrando que o Sp. Braga tem marcado golos em todas as partidas.

Este é um jogo que pode render quase três milhões aos cofres bracarenses (2,92 milhões, que serão adicionados aos 280 mil euros ganhos na 3ª pré-eliminatória) e também ajudar o desígnio nacional, no que à luta com os russos no ranking UEFA diz respeito: "Pensamos primeiramente no Sp. Braga, nos adeptos, na direção e nos jogadores. É um objetivo que temos. Mas, como português que sou, gostava de ajudar o meu País. É preciso dar os pontos que precisamos para colocar equipas de forma mais direta, sem passar por este caminho e calendário tão difíceis", frisou.



E, por falar nisso, Sá Pinto aproveitou para concordar que os clubes envolvidos nesta fase deveriam ver os jogos domésticos adiados. "Já se faz noutros países e seria benéfico. É um assunto que tem de se rever", disse o treinador.

Sá Pinto não vai poder contar com o central Pablo Santos nem com o extremo Murilo, que não viajaram para Moscovo devido a lesões. Também de fora fica Rui Fonte, titular em Barcelos, no domingo passado, diante do Gil Vicente, na 3ª jornada do campeonato (1-1), por não estar ainda inscrito na Liga Europa (chegou ao clube há uma semana). "Preparamos sempre a melhor equipa para jogar. Vai entrar em campo a equipa que está mais preparada para começar este jogo", disse o treinador da equipa arsenalista.



‘Dona Mélinha’ e mais 30 adeptos

Serão cerca de 30 os adeptos do Sp. Braga que irão marcar presença no jogo desta quinta-feira, incluindo a conhecida ‘Dona Mélinha’, que aos 83 anos segue o clube do coração, mesmo em viagens de milhares de quilómetros.



Matheus: "Não será preciso ir a penáltis"

"Estamos preparados para todos os momentos do jogo. Esta equipa é como uma família e vai dar uma boa resposta. Não vai ser preciso ir a penáltis", garantiu Matheus na antevisão do jogo com o Spartak Moscovo. O guardião, de 27 anos, mostrou-se confiante, apesar de admitir que os russos têm "uma equipa forte"