Sá Pinto: “O Sp. Braga é feito de guerreiros à minha imagem”

Era um desejo meu voltar a trabalhar em Portugal [depois de treinar Sporting e Belenenses], ainda para mais num clube grande como o Sp. Braga, que é feito de guerreiros e à minha imagem", disse ontem Ricardo Sá Pinto, quando foi apresentado como técnico do Sp. Braga para as próximas duas temporadas."A nossa prioridade é garantir primeiro o quarto lugar e depois pensar em algo mais", acres- centou o técnico, de 46 anos.Já António Salvador, presidente dos arsenalistas, afirmou: "Desde a primeira hora, na segunda-feira de manhã, quando soubemos que teríamos de procurar outro líder [Abel Ferreira forçou a saída para os gregos do PAOK], a primeira pessoa que me veio à cabeça foi o Ricardo."O primeiro teste de fogo de Sá Pinto será a terceira pré-eliminatória da Liga Europa. "Vamos dar o máximo para estar na fase de grupos", vincou o técnico.