Sá Pinto: "queremos subir na tabela"

O Sp. Braga tem esta sexta-feira (20h30) duelo marcado com o V. Setúbal, no Estádio do Bonfim, em jogo da 5ª jornada da Liga NOS.

Sá Pinto, treinador dos bracarenses, não escondeu o desejo de vencer os sadinos, subir na tabela classificativa e esquecer a goleada (0-4) sofrida na receção ao Benfica na última jornada. "Este jogo é muito importante para nós porque queremos subir na tabela. Esta primeira volta é difícil pelas diversas competições em que estamos inseridos, [mas] temos ainda 30 jogos pela frente e muitos pontos a conquistar", afirmou o técnico arsenalista, na antevisão ao jogo.

Apesar do mau arranque dos sadinos - três empates e uma derrota -, Sá Pinto relembrou os perigos do plantel orientado por Sandro Mendes. "Tem bons jogadores, como o Guedes, Khalid, Berto, Zequinha e Éder Bessa. São jogadores rápidos, de qualidade, que ainda não marcaram porque não tiveram felicidade", vincou.

Já o técnico dos sadinos revelou que a equipa está pronta para conquistar "finalmente" um triunfo. "Esperamos um jogo complicado, difícil, e estamos preparados para tal. A equipa está otimista, com vontade - como sempre esteve -, e vamos tentar fazer tudo para conseguir o nosso objetivo: finalmente, conseguir uma vitória e a conquista dos três pontos", disse Sandro Mendes.