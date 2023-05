Na informação prestada ao mercado devido ao empréstimo obrigacionista (EO) em que pede 40 milhões de euros, o Benfica deixa de fora quase dois terços (62,9%) da indemnização que o Ministério Público reclama ao grupo empresarial do clube no âmbito do chamado processo ‘Saco Azul’.



No prospeto do EO - cujo prazo de subscrição arranca hoje e termina no dia 12 -, nos riscos relativos a processos judiciais, arbitrais e administrativos, é referido que a Benfica SAD está acusada de dois crimes de fraude fiscal qualificada, com uma "contingência tributária que será de 181,148 mil euros", valor já "reclamado em sede de pedido de indemnização deduzido pelo Ministério Público" (MP).









Ver comentários