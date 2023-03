O Benfica recorreu a uma instituição financeira alemã para assegurar a liquidez necessária para pagar as despesas na primeira metade da época. O relatório e contas relativo ao 1.º semestre informa que a SAD encarnada tem uma “nova linha de crédito que se encontra disponível junto do OLB Bank”.



Até ao fim do ano passado, as águias tinham adiantado 16 milhões de euros nesta nova linha de crédito, aumentando em 9,5 milhões de euros a exposição ao setor da banca no espaço de seis meses.









