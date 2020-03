SAD do Feirense oferece material médico ao Hospital S. Sebastião para ajudar a combater coronavírus

A SAD do Feirense entregou este sábado um donativo de material médico ao Hospital S. Sebastião, em Santa Maria da Feira, para ajudar a unidade hospitalar a combater a pandemia de Covid-19.

A SAD do clube da II Liga portuguesa de futebol doou ao Hospital S. Sebastião centenas de equipamentos de proteção individual, como luvas, toucas e cobre-sapatos, bem como gel desinfetante.

O presidente da SAD do Feirense, Kunle Soname, disse que a iniciativa se enquadra no papel de responsabilidade social do clube perante "uma instituição que tão nobre papel desempenha para a cidade e a região".

"O donativo ao Hospital S. Sebastião foi outra forma que encontrámos para ajudar todos aqueles que estão a combater esta terrível epidemia. A vossa coragem é de louvar. Obrigado a todos", afirmou o dirigente.

"A SAD do Clube Desportivo Feirense realizou, esta manhã, um importante donativo de material médico ao Hospital S. Sebastião para ajudar a combater o surto de Covid-19. À unidade hospitalar de Santa Maria da Feira foram entregues centenas de equipamentos de proteção individual como luvas, toucas e cobre sapatos, assim como gel desinfetante para mãos e para superfícies. A entrega foi feita pelo diretor de Marketing da SAD, João Cunha [primeira foto].

Mais uma vez, a nossa Administração assumiu o seu papel de responsabilidade social num momento tão delicado, ajudando, dentro das suas possibilidades, uma instituição que tão nobre papel desempenha para a nossa cidade e região.

Aproveitamos a oportunidade para deixar um agradecimento a todos os profissionais de saúde deste país que tanto esforço têm feito para vencer esta pandemia.

Atento a esta situação o presidente da SAD, Kunle Soname, deixou também uma mensagem aos feirenses e aos portugueses em geral: "A SAD já veiculou nos seus meios oficiais as medidas de prevenção aconselhadas pela Direção Geral de Saúde. Os nossos jogadores, equipa técnica e staff estão em casa e esse é um apelo que também fazemos aos nossos associados e adeptos. Só juntos venceremos esta batalha. O donativo ao Hospital S. Sebastião foi outra forma que encontramos para ajudar todos aqueles que estão a combater esta terrível epidemia. A vossa coragem é de louvar. Obrigado a todos!"