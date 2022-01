SAD do Sporting admite uma saída em janeiro

A SAD do Sporting admite deixar sair apenas um dos seus principais ativos até ao fecho do mercado de inverno, apurou oO percurso muito positivo na Champions, que valeu a passagem aos oitavos de final, é muito importante para o clube em termos financeiros, mas não é suficiente.Assim, a SAD liderada por Frederico Varandas abre a porta a uma eventual saída até ao final do mês, mas sempre por valores muito próximos das respetivas cláusulas de rescisão. Matheus Nunes e João Palhinha são neste momento os jogadores com mais mercado, nomeadamente em Inglaterra. A dupla tem interessados que já sabem dos valores das cláusulas (ambas nos 60 milhões de euros).Pedro Gonçalves é outro dos jogadores mais valiosos do plantel, mas neste caso a SAD só tem metade do passe do jogador (restante pertence ao Famalicão, anterior emblema do avançado), pelo que não é um jogador que a direção pretenda vender, exceto se surgir uma proposta muito próxima da cláusula, que neste caso está situada nos 80 milhões.Outro atleta com mercado é o central Gonçalo Inácio. O jogador, de 20 anos, é um titular absoluto e está em curso um processo de renovação, passando a cláusula de 45 para 60 milhões.Pedro Gonçalves e Pedro Porro estão à beira de completar séries de cinco amarelos na Liga. Se virem cartão com o Santa Clara (sexta-feira, 18h30), falham o jogo seguinte, em Vizela.