A SAD do Sporting está reunida neste momento no Estádio de Alvalade com carácter de urgência após a derrota dos leões frente ao Famalicão. Em risco está o futuro do técnico leonino, Leonel Pontes, segundo avança o jornal Record.A derrota está a envergonhar os adeptos leoninos que se manifestaram em força nas redes sociais.Esta segunda-feira à noite também o futuro de Frederico Varandas na presidência do Sporting foi posto em causa.Em atualização