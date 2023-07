O Benfica não aceita vender Morato mesmo que os ingleses do Fulham apresentem uma proposta superior aos 30 milhões de euros, sabe o Correio da Manhã.



Nem Roger Schmidt nem de Rui Costa querem a saída do central brasileiro, que este ano tem a perspetiva de ter mais oportunidades de ser titular. Apesar de não querer no seu plantel nenhum jogador contrariado, a direção tem recusado todas as propostas pelo jogador.









