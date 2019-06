SAD impõe Zé Luís e cria conflito. Sérgio Conceição contra contratação do avançado

A contratação do avançado Zé Luís não tem o aval de Sérgio Conceição, apurou o. A chegada ao Dragão do jogador cabo-verdiano, de 28 anos, está iminente, mas já provocou mal-estar entre a estrutura técnica e Pinto da Costa.A SAD avançou para a contratação do goleador do Spartak de Moscovo à revelia do treinador, sabe o. Sérgio Conceição nega: "Não há guerra nenhuma com o presidente. Zé Luís foi pedido por mim", disse esta terça-feira à noite no Porto Canal.A transferência de Zé Luís pode chegar aos 12 milhões de euros. Falta apenas o entendimento entre os clubes, uma vez que já existe acordo com o jogador para um contrato válido por quatro anos. Zé Luís já esteve para reforçar o FC Porto na época passada, mas Conceição não o quis, e não veio.Agora, a SAD volta a impor-se e desta vez tudo aponta que vai ganhar o braço de ferro. Não é inédita a contratação de jogadores sem o consentimento do técnico.A situação repete-se depois da chegada de alguns reforços, na época passada. As contratações do médio Riechedly Bazoer e do lateral-direito Saidy Janko foram alguns dos exemplos.O defesa suíço foi contratado pela SAD e depois dispensado pelo treinador, ainda na pré-epoca. Conceição exige ter a última palavra nas contratações, mas mais uma vez o defeso no reino do Dragão volta a ser agitado.Desta vez o cenário é pior, devido a saída de jogadores nucleares. Perdeu os centrais Militão e Felipe, e Herrera e Brahimi estão de saída. Alex Telles também pode partir e Casillas deve terminar a carreira. Apenas foi contratado Saravia.