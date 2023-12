SAD Insatisfeita com postura medrosa de Schmidt

Insatisfação é a palavra que descreve o sentimento reinante na SAD do Benfica face a Roger Schmidt após o nulo frente ao Moreirense. O CM sabe que a postura do técnico nesse jogo foi vista internamente como medrosa.



O alemão não foi à conferência de imprensa após a partida, mas na ‘flash interview’ teve uma declaração que, nos corredores da Luz, foi lida como uma admissão do seu conservadorismo a gerir a equipa: “Tivemos mais ocasiões e podíamos ter ganho, mas tínhamos de ter cuidado com as transições também.









