Iván Jaime é a grande prioridade do FC Porto para substituir Otávio. O jogador do Famalicão é o reforço desejado por Sérgio Conceição, como o Correio da Manhã já tinha noticiado, e a SAD portista tenta agora baixar o valor pedido pelo clube minhoto: 15 milhões de euros.



O treinador portista há muito que pede mais um jogador para as alas.









