Saiba as recomendações da PSP para o jogo da Supertaça em Aveiro

A PSP de Aveiro apresentou, esta tarde de terça-feira, o plano de segurança e de contingência para o policiamento do jogo da Supertaça, no estádio municipal, entre o FC Porto e o Benfica. A lotação para a partida está esgotada, são esperados mais de 30 mil adeptos, e por isso a PSP tem previsto um forte dispositivo de segurança.Os adeptos serão revistados à entrada do estádio para evitar a entrada de objetos ou substâncias proibidas, assim como são proibidas as faixas com frases racistas, xenófobas ou que incitem ao ódio.Estão previstos transportes por autocarro (Shuttles) entre os parques de estacionamento fora do perímetro e o estádio para evitar a pressão do parqueamento das viaturas dos adeptos nas imediações do equipamento. As viaturas terão prioridade no percurso.A autoridade pede que os adeptos com bilhete se desloquem cedo para o estádio. A PSP pede, também, que quem não tiver bilhete que não se desloque para o local do evento desportivo.