Saiba que estradas evitar no dia do encontro entre Sporting e Raków

A PSP está a preparar uma operação de segurança devido à realização do jogo da Liga Europa entre o Sporting e os polacos do Raków, a ter lugar no Estádio de Alvalade na quinta-feira. Num comunicado a que o CM teve acesso, a PSP informa que haverá condicionamentos momentâneos ao trânsito automóvel.



A circulação estará condicionada na Avenida Padre Cruz, no Campo Grande, entre as 18h00 e as 19h00. Junto ao estádio, entre a Rua Prof. Vieira de Almeida e Rua Prof. Fernando da Fonseca, os condicionamentos manter-se-ão entre as 17h30 às 19h30.



A hora oficial de abertura das portas ao público está prevista para as 17h30. O encontro da quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa é considerado de "risco elevado" pela PSP, que espera a lotação de aproximadamente 35 mil pessoas em Alvalade.