Saiba quem são os adversários do Benfica, Sporting e Sp. Braga no playoff de acesso aos 'oitavos' da Liga Europa

O Sporting, Benfica e Sp. Braga vão defrontar Young Boys (Suíça), Toulouse (França), Qarabag (Azerbaijão) no sorteio do playoff de acesso aos 'oitavos' de final da Liga Europa.Sporting - Young Boys (Suíça)Benfica - Toulouse (França)Sp. Braga - Qarabag (Azerbaijão)Milan-RennesLens-FriburgoGalatasaray-Sparta PragaShakhtar-MarselhaA 1.ª mão do playoff joga-se a 15 de fevereiro e a 2.ª mão a 22 do mesmo mês.