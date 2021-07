Perguntas CM 13 de Julho de 2021 Benfica: Saída de Vieira ‘limpa’ imagem do clube? SIM NÃO Votar

Acha que a saída de Luís Filipe Vieira do Benfica 'limpa' a imagem do clube, apesar de estar no centro de várias investigações polémicas?Participe na Pergunta CM desta terça-feira.