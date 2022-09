Foi um dos casos do mercado. Rúben Amorim formou o plantel à volta de Matheus Nunes e depois ficou sem o jogador. E teve de encontrar soluções de recurso.









Na pré-época, o técnico assumiu como prioridade manter o médio. Para isso, aceitou que Palhinha e Tabata fossem vendidos. Esse encaixe era indispensável porque boa parte dos 38 milhões de euros da venda de Nuno Mendes ao PSG já tinham sido utilizados em despesas da época anterior, aquela em que foi emprestado aos franceses.

Convencido de que Matheus Nunes ficaria, Amorim elogiou o foco do jogador no clube por ter recusado ofertas mais vantajosas financeiramente. Mas o internacional português sucumbiu aos argumentos do Wolverhampton - e do técnico Bruno Lage - e Frederico Varandas fez o que sempre disse: não recusou 45 milhões de euros a pronto mais 5 milhões de euros por objetivos.





Amorim ficou com um problema para resolver e assumiria ter “falhado o planeamento enquanto treinador”. A solução acordada com a direção, como o próprio Amorim admitiu, foi antecipar a contratação de jogadores que estavam a ser ponderados para o futuro.





São os casos de Arthur Gomes e Alexandropoulos. À primeira vista, não parecem ser escolhas imediatas para o onze, onde Trincão (ainda não mostrou o potencial que levou o Barcelona a contratá-lo) e Morita são os reforços utilizados mais regularmente.