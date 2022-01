Saída de Ronaldo do Manchester United pode acontecer já no verão

Cristiano Ronaldo teve um início de sonho no regresso a Old Traford, mas os recentes acontecimentos estão mais perto de ser um verdadeiro pesadelo. Depois de uma queda de forma e de uma lesão, a permanência do craque português no Manchester United está agora posta em causa e, de acordo com o The Sun, tudo depende do apuramento dos 'red devils' para a Liga dos Campeões.

O jogador tem a pretensão de terminar a carreira como um vencedor, um cenário que não coincide com a realidade do Manchester United. A equipa liderada por Ralf Rangnick encontra-se na 7ª posição da Premier League, a 21 pontos do líder Manchester City e a 2 pontos do West Ham, que se encontra no último lugar de acesso à fase de grupos da liga milionária.

Cristiano Ronaldo tem sido alvo de várias críticas em Inglaterra depois de ter reagido mal à substituição na vitória por 3-1 frente ao Brentford, ao minuto 71, perguntando ao treinador o porquê de ter sido ele o escolhido para sair.