Saída de Silas custa dois milhões de euros ao Sporting

A saída de Jorge Silas poderá custar dois milhões de euros ao Sporting, confirmou este domingo aofonte próxima do futebol leonino.Se o treinador for despedido antes de matematicamente ser possível aos leões atingir o segundo lugar – poucos ou nenhuns acreditarão em tal possibilidade–, o clube de Alvalade sujeitar-se-ia a uma série de penalizações. A soma chegaria aos dois milhões. Mas a fonte donão acredita que esse cenário venha a acontecer, argumentando que Silas "nunca esteve agarrado ao lugar e, por isso, não criará problemas ao Sporting".Silas, assim que chegou ao Sporting, "disse aos seus responsáveis que estava disponível para se sentar e conversar sempre que a administração assim o entendesse", revela a nossa fonte, Portanto, acrescenta, "continua tranquilo a fazer o seu trabalho, consciente da desilusão pelo desempenho em Istambul", mas, também, "triste por o clube não ter comentado a notícia do interesse em Rúben Amorim".Entretanto, o Famalicão-Sporting, desta terça-feira, às 20h00, será dirigido por Luís Godinho. Hugo Miguel é o vídeoárbitro.