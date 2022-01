Meité, Gil Dias e Adel Taarabt não têm a presença assegurada no plantel das águias depois do fecho do mercado, apurou o CM.O trio terá até ao fim do mês para convencer o técnico Nélson Veríssimo de que pode ser uma mais-valia na equipa até ao final da temporada. As águias já definiram que o objetivo próximo passa por reduzir o número de jogadores do plantel e apostar nos jovens da formação.