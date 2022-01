"Confio muito num presidente [Pinto da Costa], que tem 63 títulos no futebol, naquilo que é a composição do plantel e entradas e saídas do mesmo.” Foi desta forma pragmática que, durante a antevisão à visita deste sábado (18h00) do FC Porto ao Estoril, Sérgio Conceição reagiu à possibilidade de Luiz Díaz e Sérgio Oliveira serem vendidos já no decorrer deste mês.