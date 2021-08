Rúben Amorim desvalorizou esta sexta-feira o assédio aos seus jogadores, quando faltam poucos dias para o mercado de transferências fechar.“Há rumores sobre a saída do Jovane, Palhinha, Matheus, do Pote... não temos certezas de nada. É dia a dia. Não vale a pena sofrer por antecipação”, disse o técnico do Sporting na antevisão do jogo deste sábado com o Belenenses SAD.